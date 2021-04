Pirlo: “Quando non vinci non puoi essere soddisfatto. Dobbiamo avere più soluzioni, siamo prevedibili”

Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così a DAZN dopo il pari con il Torino nel derby:

Che spirito ha la Juventus in questo momento?

“Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, stiamo cercando di migliorare e dobbiamo vincere le partite perchè le vittorie ti danno la serenità”.

Su cosa lavorerà questa settimana?

“Dobbiamo lavorare su diversi principi di gioco, dobbiamo avere più soluzioni e più giocate tra le linee specialmente contro le squadre che si chiudono. Giocando in orizzontale diventiamo prevedibili”.