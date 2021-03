Pirlo può esultare: Dybala e Ramsey sono tornati ad allenarsi in gruppo

Belle notizie per Andrea Pirlo, alle prese con la preparazione del derby di sabato contro il Torino. Come comunicato dalla Juventus tramite il report dell’allenamento odierno, sono tornati ad allenarsi in gruppo Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Questa la nota bianconera: “Seduta di allenamento odierna che, come già successo durante la scorsa settimana, ha visto come protagonisti i calciatori bianconeri non impegnati con le rispettive Selezioni. Il menù di questa sessione pomeridiana ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche. Dybala e Ramsey hanno svolto intera seduta in gruppo.”

Foto: Twitter Juventus