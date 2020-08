Pirlo: “Primo giorno di allenamento andato alla grande”

E’ iniziato oggi il ritiro della Juventus alla Continassa. Dopo le visite mediche di rito, i bianconeri si sono ritrovati agli ordini di Andrea Pirlo per ricominciare ad allenarsi in vista della nuova stagione. Queste le parole del neo tecnico bianconero in un breve video pubblicato dalla Juve sui social: “Ciao a tutti, il primo giorno è andato alla grande, abbiamo ricominciato bene e speriamo di continuare ancora meglio. Un abbraccio”.

Foto: twitter Juve