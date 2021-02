Pirlo: “Prima il ritorno che l’andata? Non cambia nulla, sempre 3 punti in palio”

Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa per presentare Juventus-Napoli, si è soffermato anche sul fatto di giocare prima il ritorno che la partita di andata: “No non cambia niente, sono sempre tre punti in palio. Poi si vedrà la gara in sospeso. Per la regolarità del campionato non cambia nulla, è già acqua passata, ci siamo già incontrati anche in Supercoppa. Noi pensiamo alla partita di domani che è più importante di quella dell’andata. Sono situazione che possano creare fastidio all’ambiente ma noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare e continuare dopo l’Inter”.

Su cosa sia cambiato rispetto alla Supercoppa:“Un percorso in crescita, venivamo da una partita sbagliata con l’Inter e per fortuna abbiamo avuto subito l’occasione di giocare una finale da vincere. Da lì è iniziato un cammino più convincente, la squadra ha alzato il livello e capito dove aveva sbagliato. Però avevamo sempre detto che avevamo bisogno di tempo, di mettere a punto i giocatori e le situazioni tattiche, di migliorare offensivamente e difensivamente. E poi anche i risultati ti fanno lavorare meglio”.

Foto: sito Juventus