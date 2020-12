Pirlo: “Potrebbe giocare Buffon. Barcellona in crisi? Non scherziamo, Ramsey mi ha stupito”

La Juventus, già qualificata, cerca l’impresa al Camp Nou per strappare il primo posto nel girone. In conferenza stampa, Andrea Pirlo, ha commentato la gara contro i blaugrana.

Queste le sue parole: “Come sta Buffon? Gigi sta meglio ha recuperato dall’infortunio. Si merita un palcoscenico così importante e potrebbe giocare. Non credo alla crisi del Barcellona, ha un allenatore nuovo che sta mettendo insieme le sue idee. Possiamo dire che lo stesso step lo stiamo vivendo noi alla Juventus. Sappiamo che è una grande squadra e vincere al Camp Nou sarebbe davvero bello”.

Sul primo posto: “Dobbiamo crederci, sarà una partita difficile e in parte bisognerà soffrire. Sappiamo che avremo le nostre occasioni da sfruttare, giusto giocare a viso aperto, non abbiamo nulla da perdere. Sapendo degli errori all’andata ma anche delle cose buone che abbiamo fatto. Siamo sereni e convinti che tutto possa succedere”.

Importanza della partita: “E’ importante per la nostra crescita e per aumentare la nostra autostima. Queste sono partite da giocare per far crescere ciò che è dentro e ciò che è da migliorare. A parte la classifica, arrivare primi ti dà qualcosa di diverso rispetto al sorteggio. Però è più importante quello che mettiamo in campo domani e quello che ritroveremo alla fine della gara se faremo un’ottima partita”.

Su Ramsey: “Può essere molto utile, sta un po’ meglio e può mettere qualche minuto nelle gambe. Ha forza, l’ho detto nelle scorse settimane, non pensavo fosse così intelligente in campo, sa trovare il giusto modo di muoversi. Negli spazi di domani può tornare utile”.

Foto: Twitter juve