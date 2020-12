Pirlo: “Occhio alla Fiorentina, classifica non veritiera. In pochi possono permettersi Ribery”

In vista della gara di domani sera allo Juventus Stadium contro la Fiorentina, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv dei temi della gara di domani contro i viola.

Queste le sue parole: “La Fiorentina è una buona squadra con ottime individualità. Sono in un momento un po’ difficile, hanno cambiato l’allenatore ultimamente ma nel complesso sono una buona squadra e quindi verranno qua a fare la loro partita per difendersi e ripartire. Non dobbiamo pensare alla classifica perchè non è veritiera e pensare ad affrontare la gara pensando di giocare contro un grande avversario. Noi dobbiamo stare attenti perché è l’ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi”.

Che partita si aspetta tatticamente? ”Loro cercheranno di chiudersi e fare una partita difensiva sfruttando qualche ripartenza. Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic e uno di grande classe come Ribery e quindi dovremo stare attenti soprattutto a questi due giocatori. Pochi club possono permettersi Ribery”.

Su Prandelli: “È un bravo allenatore, io ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. È bresciano come me quindi lo conosco molto bene. Mi fa molto piacere che sia tornato ad allenare in Serie A”.

C’è un episodio in particolare che lo lega a Prandelli? “Ho vissuto tantissimi bei momenti con lui. Abbiamo fatto un grandissimo Europeo perdendo la finale con la Spagna. È una persona veramente di cuore con la quale ho avuto la possibilità di stare molo tempo assieme, abbiamo fatto un Mondiale, una Confederation. Lo rivedo con grande piacere e si merita qualcosa in più sul campo in questo momento”.

Foto: Twitter uff. Juventus