Pirlo: “Non sono assolutamente preoccupato, cercheremo di migliorare partendo dagli errori fatti a Benevento”

Andrea Pirlo è andato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Dinamo Kiev, gara valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League, ecco le sue parole:

“Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato e gestire meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato duro ma è solo un dato di fatto.

Domani pensiamo a mettere in campo i giocatori migliori, perché tutte le partite sono importanti: comunque, Cuadrado e Danilo potrebbero riposare, avendo giocato molto.

Kulusevski? ha sempre giocato nella stessa posizione, partendo dalla tre quarti. Tutti i giovani che sono arrivati alla Juventus hanno fatto lo stesso percorso e sono contento di quello che sta portando.

Preoccupato? Assolutamente no. A Benevento era una partita da vincere, non siamo stati bravi a chiuderla, e poi loro si sono chiusi bene. Ma può capitare, abbiamo analizzato la gara e cercheremo di migliorare dagli errori fatti.

Dybala spesso si abbassa per giocare più palloni e avere un po’ più di spazio. Lavoriamo sempre insieme sugli spazi che deve occupare, deve giocare facile ed essere in condizioni di essere lucido in fase d’attacco”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus