Pirlo: “Non recuperiamo nessuno. Dragusin può essere titolare. Morata a riposo fino a domenica”

Andrea Pirlo si è soffermato in conferenza sulla sfida di domani sera a Verona. “Sarà una partita molto difficile. Il Verona gioca un ottimo calcio. Io non recupererò nessuno, possibile che Dragusin sia titolare. Con il rientro di Rabiot farò riposare uno tra McKennie e Bentancur. La Juve domani non dovrà farsi sorprendere dalla fisicità del Verona, l’abbiamo preparata così, sapendo che loro giocano un calcio simile a quello dell’Atalanta. Ci verranno addosso dal primo all’ultimo minuto, dovremo giocare l’uno per l’altro con scambi veloci. Morata è ancora fuori per virus, dovrà stare a riposo fino a domenica. Pet Dybala valuteremo con lo staff medico la migliore soluzione per farlo rientrare il prima possibile. Paulo non è a rischio operazione, ha fatto un consulto e valuteremo il trattamento più veloce per farlo rientrare in gruppo. Rimpianti legati al mercato? No, perché si pensava fosse una cosa più leggera, invece i tempi si sono prolungati e purtroppo non l’abbiamo più avuto a disposizione”.

Foto: Twitter Juventus