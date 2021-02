Pirlo: “Non pensiamo alla vittoria dell’andata. Dovremo giocare come stiamo facendo nell’ultimo periodo”

Andrea Pirlo parla alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, ha presentato la sfida ai microfoni di Juventus TV. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero su cosa necessiterà la Juventus per raggiungere la finale: “Dovremo giocare da Juve, come stiamo facendo nelle ultime partite, è il secondo round di una grande sfida che ci darà l’opportunità di andare in finale, obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura, una battaglia, pronti per affrontarlo al meglio. Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0 senza pensare alla vittoria dell’andata. Si è azzerato tutto, come se fosse una finale. Dobbiamo essere aggressivi, la squadra deve sapere quello che vuole. Dobbiamo essere belli concentrati, l’obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare”.

Foto: Twitter Juventus