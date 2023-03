Pirlo: “Non ho tradito il Milan. Ma non ho ricevuto offerte di rinnovo. Sarei rimasto a vita in rossonero”

Intervistato da Prime Video, Andrea Pirlo, attuale allenatore del Fatih Karagumruk, è tornato anche sull’addio al Milan, con il passaggio alla Juventus nel 2011, considerato da tanti un tradimento.

Non lo è per il “Maestro” che così spiega: “Il Milan non mi fece mai un’offerta di rinnovo. Loro volevano fare un anno di contratto perché oltre i 30 anni perchè avevano fatto un anno quasi a tutti. Dopo i 30 anni il Milan aveva cambiato il modo di vedere questi tipi di giocatore. Non c’è mai stata un’offerta, non ci siamo mai trovati su questa cosa perché io volevo star lì ancora di più. I pianti che abbiamo fatto li sappiamo, quindi. Sarei rimasto tutta la vita al Milan e non mi considero un traditore”.

Foto: twitter Juve