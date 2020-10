Pirlo: «Non c’è il rischio rinvio. Juve non favorita per lo scudetto? Cambia poco»

Andrea Pirlo ha dato diversi spunti nella conferenza stampa odierna. Domani sera è previsto il match con il Napoli («non credo ci sia il rischio di non giocare, ci sono delle regole») e c’è da tenere il passo dell’Inter. «Qualcuno non ci considera la favorita? Mi cambia poco – dice – Ne ho sentite davvero tante». Dybala sta ritrovando la condizione smarrita. «Veniva da due mesi di totale assenza. Ha un’altra settimana di lavoro in più nelle gambe, vediamo domani se c’è possibilità di farlo giocare dall’inizio o a gara in corso». Allo Stadium ritroverà il suo amico Gattuso. «Sono affari miei alla Juve come affari suoi al Napoli – dice divertito rispolverando la celebre battuta di Ringhio -. Che scherzo vorrei fargli? Batterlo domani sera». Sul mercato, infine, glissa. «Se ne occupa Paratici».

Foto: juventus twitter