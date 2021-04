Pirlo: “McKennie, Dybala e Arthur non convocati. Vedremo quando torneranno. Non voglio più parlarne”

Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così in conferenza stampa parlato del caso della festa a casa di McKennie a cui hanno partecipato anche Arthur e Dybala: “I tre giocatori coinvolti (McKennie, Arthur e Dybala, ndr) non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo, vedremo quando. Non voglio più avere a che fare con questo discorso”.

Foto: Twitter Juventus