Pirlo mastica amaro: “Senza quel rigore dubbio gara equilibrata. Siamo contati, ma ho fiducia”

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, a Sky Sport ha recriminato dopo il pesante ko contro il Parma.

Queste le sue parole: “Siamo partiti bene nei primi 25 minuti, tenendo bene il campo e avendo situazioni per fare gol. Ma se non sei cinico diventa difficile. Al primo episodio sfavorevole non siamo stati bravi a reagire. Ci siamo fatti sorprendere dal Parma e se finisci il primo tempo 2-0 agevoli la loro partita. Hanno giocatori bravi in ripartenza, con tanti cambi, e hanno fatto la partita. Abbiamo tenuto bene il campo ma alla fine conta far gol e vincere”.

Il rigore? “Non mi sembrava un fallo di mano chiaro, il giocatore ha preso la palla sulla spalla e non so se l’ha toccata di mano. Ha cambiato l’energia della partita, ma dobbiamo finire il primo tempo sull’1-0 e ripartire in un altro modo. Invece è finito 2-0 e l’energia è cambiata”.

Foto: Instagram Samp