Pirlo: “Le critiche fanno piacere, vuol dire che do fastidio a qualcuno”

Dopo la conferenza stampa in vista della gara con la Dinamo Kiev, Andrea Pirlo ha parlato anche a Sky Sport, analizzando il momento non semplice per la Juventus, afflitta da troppa pareggite in campionato.

Queste le sue parole: “Fanno piacere le critiche, vuol dire che a qualcuno do fastidio e sono abituato a tutto questo da tanti anni, è una cosa che da calciatore è servita e quindi ora anche come allenatore mi sarà di aiuto. La Dinamo Kiev? Sarà importante per la nostra crescita. Abbiamo necessità di fare una bella partita per migliorare, serve la continuità che non abbiamo”.

Sull’arbitro donna: “Ci arbitrerà un direttore di gara bravo, lo abbiamo visto anche in passato, siamo contenti di sperimentarlo e sono felice che non ci sia differenza tra uomo e donna”.

Sulle assenze: “Non saremo ancora al completo, perché Chiellini ha avuto un risentimento all’altra coscia, lo valuteremo domani. Faremo rotazioni comunque, riposeranno Cuadrado e Danilo. Dybala partirà dalla panchina perché Morata sarà squalificato per il derby”.

Foto: Twitter Juventus