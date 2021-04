Pirlo: “Le aspettative iniziali erano diverse. Non sono contento e non lo è nemmeno la società”

Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari del Franchi contro la Fiorentina:

Il Pirlo di oggi quanto è diverso dal Pirlo che all’inizio si è seduto in panchina?

“E’ diverso perché le aspettative iniziali erano diverse e non ritengo di aver compiuto il lavoro come si voleva. Ogni partita che passa si impara qualcosa ma non sono contento e non penso lo sia nemmeno la società”.

