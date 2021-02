Pirlo: “La Roma gioca bene sia con Dzeko che con Mayoral, contro di loro non bisogna sbagliare”

Andrea Pirlo ha parlato così in vista di Juventus-Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino: “Sarà una partita contro una squadra che seconde me gioca uno dei migliori calcio in Italia. Hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere attenti alle ripartire e fare le preventive. Bisognerà sbagliare poco“.

Cosa cambia con Dzeko in campo?

“Niente, se non gioca Dzeko gioca Mayoral. Che sta facendo benissimo, Dzeko è un grande giocatore ma la Roma gioca bene con entrambi”.

Foto: sito Juventus