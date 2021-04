Pirlo: “La Juve ha fatto una buona partita, decisa da un episodio”

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico della Juventus: “Buona partita contro una squadra forte. Gli episodi sono andati a loro favore, ma la partita era stata interpretata bene con aggressività. Dispiace perché potevamo prenderci un punto. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta perché l’Atalanta ti porta a fare duelli a tutto campo. Abbiamo tenuto bene il possesso e coperto bene il campo. Ma capita spesso contro di loro che ti portano a fare una partita diversa. Ma sotto quel profilo non siamo mancati.”

Su Dybala: “Ha fatto un’ottima gara finché lo ha sostenuto il fisico. Con una squadra come l’Atalanta non poteva stare 90 minuti in campo. Ma finché ha giocato è andato bene”.

Foto: juventus twitter