Pirlo: “Kulusevski deve dare molto di più, giocare al Parma è diverso che stare nella Juve”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato anche di Kulusevski ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone: “Dobbiamo muoverci meglio, Morata non è al top, come sapete viene da un periodo di influenze e non è stato bene, ha bisogno di tempo. Kulusevski non è un attaccante, cerchiamo più il gioco sugli esterni perché centralmente abbiamo pochi giocatori. Il gioco va fatto un po’ più in ampiezza per trovare Cristiano in area”.

Due parole su Kulusevski?

“Giocare al Parma è diverso che stare nella Juventus. Col Parma giocava in ripartenza e c’erano più spazi, con la Juventus le squadre si chiudono e ci sono meno spazi da attaccare. Non sta giocando nel suo ruolo, ma lo sta facendo bene e nella sua maniera. Gli chiediamo lavoro in fase di non possesso e ci sta dando una mano. Ma è un giocatore che può dare molto di più”.

Foto: Twitter Juventus