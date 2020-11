Pirlo: “Gli schiaffi servono a capire dove si sbaglia. Servirà attenzione”

Conferenza stampa in casa Juventus per Andrea Pirlo alla vigilia della gara con il Ferencvaros. Queste le parole del tecnico bianconero: “L’atmosfera trovata? Budapest è una bellissima città, ci ero già stato altre volte ma siamo venuti qui per giocare a calcio e per disputare una buona partita e riscattare la sconfitta di mercoledì scorso. La gara con il Barcellona ci ha fatto capire che bisogna migliorare, che per giocare certi tipi di partite bisogna avere più determinazione e attenzione. Gli schiaffi servono per imparare dove si sbaglia e a migliorare. Sapevamo che avremmo incontrato una grande squadra e incontrarla così presto ci ha fatto anche bene, ci servirà per il futuro. Anche per la gara di ritorno”.

Sul Ferencvaros: “Abbiamo visto in tv e studiato questa squadra, abbiamo visto anche le gare che ha disputato in Champions e non meritava il passivo di Barcellona. Ha giocatori veloci, buone trame di gioco, dobbiamo rispettarla perché tutte le gare sono difficili e i tre punti col Ferencvaros sono gli stessi che con altre squadre, quindi non sottovaluteremo nessuno, massima allerta, perchè non possiamo più sbagliare in Europa”.

Presenza del pubblico: “Ci condiziona in meglio, il pubblico ti dà una sensazione di sentire di più le difficoltà in fase difensiva e inoltre è vero calcio, vera partita e atmosfera di Champions. Quando senti la gente che incita la squadra avversaria l’attenzione si alza, è un fattore positivo per tutti noi e anche per la gente che viene allo stadio”.

Foto: Twitter Juventus