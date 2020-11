Pirlo: “Ferencvaros più veloce e tecnico della Dinamo. Non sottovalutiamoli”

Ai microfoni di Juventus Tv, poco prima della partenza per l’Ungheria, Andrea Pirlo (conferenza stampa alle 18.30 insieme a Cuadrado) ha analizzato la gara contro il Ferencvaros di Champions, in programma domani sera.

Queste le sue parole: “Sarà una gara importantissima per il proseguo del girone, affrontiamo una squadra che ha fatto due ottime partite sia a Barcellona che in casa con la Dinamo Kiev e quindi dobbiamo fare attenzione. Il loro punto di forza è il gioco, hanno calciatori tecnici e veloci, dovremo stare molto attenti. La vittoria di Cesena con lo Spezia ci ha dato consapevolezze ma sappiamo che non abbiamo fatto nulla. Ci stiamo allenando per questo, lavoriamo sereni per avere un certo equilibrio e per portare avanti il nostro progetto di gioco”.

Differenze con la gara con la Dinamo: “Credo loro saranno un po’ più aggressivi, vogliono giocare la palla sempre. Rispetto alla Dinamo è una squadra più tecnica e veloce, giocheranno più all’attacco rispetto agli ucraini”.

Foto: Twitter Juventus