Pirlo: “E’ nostro dovere mettere pressione all’Inter”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento:

Su che cosa ha lavorato questa settimana?

“Quella di domani è una gara importante perché viene prima della sosta. Ma ai ragazzi è già stato detto quanto sia importante domani. Sappiamo di affrontare una squadra che verrà qua per fare risultato”.

Domani è opportunità di metter pressione all’Inter che non giocherà?

“Sì è nostro dovere mettere pressione, abbiamo l’opportunità di avvicinarci però dipenderà da noi”.

Ha un’idea sul futuro di Ronaldo?

“Ronaldo ha ancora un anno di contratto e quindi siamo felici possa continuare a giocare con noi. A livello tecnico-tattico non abbiamo pensato, siamo ancora nel pieno della stagione. Giusto che pensiamo a fare al massimo questa stagione”.

Come sta Morata?

“Morata sta bene e partita dall’inizio così come Kulusevski. Mi ha convito l’aspettò tattico di Cagliari ma non avevo dubbi, l’avevamo già provato altre volte. quando tutti si sacrificano nelle due fasi diventa tutto più facile”.