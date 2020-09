Pirlo: “Dzeko? Poteva essere della Juve, purtroppo sarà un avversario”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa prima del big match Roma-Juventus di domani sera. Ecco cosa ha detto:

“Abbiamo fatto una settimana di lavoro migliore rispetto alla scorsa. Stiamo aumentando i carichi e i ragazzi stanno rispondendo bene. Il tridente? Aspettavamo il centravanti, che è arrivato due giorni fa, abbiamo avuto poco tempo. Ma nella mia testa pensavo a come mettere i giocatori nelle migliori condizioni per dare il massimo. Dybala? Questa settimana si è allenato con noi, vedremo come starà. Decideremo nel pomeriggio se portarlo a Roma o lasciarlo lavorare qui. Viene da quasi due mesi di inattività. Questa settimana ha fatto tanto lavoro fisico. Non farò turnover, sceglierò i giocatori migliori.

Morata è importante, attacca bene la profondità e può fare reparto da solo. Non è stata una terza scelta, ma una delle nostre priorità perché a livello tecnico e tattico era un giocatore che cercavamo”.

Perché Pellegrini in prestito? Ci è sembrato più giusto mandarlo a giocare un altro anno, perché qui avrebbe avuto meno spazio di quanto merita. De Sciglio è a disposizione, come lo è stato la settimana scorsa.

Il mercato? Non mi aspetto niente, ma è ancora aperto e se ci saranno opportunità le valuteremo. Abbiamo parlato con Khedira e valuteremo nei prossimi giorni la situazione. Speriamo di trovare una soluzione che sia giusta per entrambi. Arthur viene da qualche mese di inattività, perché al Barcellona non ha giocato negli ultimi mesi. Ha bisogno di un periodo di ambientamento, domani sarà a disposizione e vedremo se giocherà.

Bernardeschi e Douglas Costa sono due giocatori d’attacco, che possono giocare su entrambe le fasce. Non vedo Bernardeschi come un trequartista, lui è d’accordo con me e dovrà dare lì il meglio. Cambieremo gli interpreti, ma il modello di gioco non cambierà.

Dzeko? Sarebbe potuto essere un attaccante della Juve, ma rimane un grandissimo giocatore che stimiamo e che purtroppo sarà un avversario”.

