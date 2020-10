Pirlo: “Dybala era arrabbiato, domani sarà a disposizione. Sono tranquillo”

Prima panchina in Champions League per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juve alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev, ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Con Lucescu domani avremo modo di sfidarci, ogni tanto ci sentiamo. Domani farò come i miei calciatori, dormirò, mangerò e poi verrò qui alla partita. Non farò come quando giocavo alla playstation. Ronaldo è assente come sabato visto il covid-19, non credo cambieremo qualcosa e in quel ruolo può giocarci Morata come fatto sabato a Crotone. Emozione? Sono più tranquillo visto che non gioco più, lascerò la tensione ai miei calciatori. Non vedo l’ora di iniziare però come succede in questi tornei la prima partita è fondamentale, dobbiamo vincere per proseguire al meglio il girone. Dybala? Con lui ho parlato ieri come faccio con tutti, era un po’ arrabbiato per non aver giocato a Crotone però dobbiamo ricordarci che viene da tre mesi di inattività. Avrà modo di giocare. Dybala è fondamentale per noi perché è un campione, per domani è a disposizione e vedremo il da farsi. Ramsey sta meglio, si allena da due giorni con noi e spero di averlo a disposizione. Vittoria dello scudetto? Qui è arrivata male la traduzione, non ho mai detto che vinceremo lo scudetto ma che siamo una squadra costruita per vincere.”

Foto: Juve twitter