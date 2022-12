Pirlo: “Durante Calciopoli ero vicino al Real Madrid. Poi il Milan non è stato retrocesso in B e sono rimasto”

Andrea Pirlo allenatore del Karagumruk, ha parlato ai microfoni di FourFourTwo di un retroscena di mercato avvenuto nel 2006, affermando che avrebbe lasciato il Milan in caso di Serie B dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Nel 2006, dopo il Mondiale e con il processo di Calciopoli e le varie decisioni, ero molto vicino al Real Madrid. Il Milan all’inizio fu condannato alla Serie B, ma poi ci è stato detto che il Milan poteva essere riammesso in Serie A e accedere alla Champions League. Mi è stato offerto subito un nuovo contratto e il club ha fatto molto per tenermi. Il Milan giocò la Champions quell’anno e la vincemmo pure nel 2006/07”.