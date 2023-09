Pirlo dribbla le domande su Santi Mina in arrivo: “Abbiamo tempo”

La Samp ha pareggiato a Cremona, ma sta ancora cercando un attaccante svincolato. Nel pomeriggio da Genova diverse fonti, compreso il Secolo XIX, hanno dato per chiusa l’operazione relativa a Santi Mina, spagnolo classe 1995, licenziato dal Celta Vigo a metà luglio dopo la conferma in appello della condanna a 4 anni di reclusione per violenza sessuale su un episodio che risale a sei anni fa. Ricordiamo che la Samp ha sondato anche Okaka. Su Santi Mina in arrivo Pirlo ha dribblato le domande: “Abbiamo tempo per poter guardare chi fa al caso nostro, io ero concentrato sulla gara”.

Foto: twitter personale