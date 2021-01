Pirlo: “Dovremo stare attenti, ma imporremo il nostro gioco”

Dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, Andrea Pirlo ha presentato Milan-Juventus, posticipo di lusso della 16° giornata di Serie A.

Inizio in apprensione per l’intera squadra dopo il caso di positività rilevato ieri con Alex Sandro: “Abbiamo fatto gli esami questa mattina e adesso stiamo aspettando gli esiti. Nel pomeriggio sapremo se ci saranno altre situazioni”.

A chi gli domanda se la considera una partita da dentro o fuori, dopo gli ultimi risultati che hanno portato la Vecchia Signora a 10 lunghezze dai rossoneri: “No però è sicuramente una partita importante, non decisiva. Giocare Milan-Juventus è sempre affascinante, lo è stato da giocatore e lo sarà da allenatore. Giocheremo la partita per fare il nostro meglio, cercando di imporre il nostro gioco. Dobbiamo stare attenti, loro sono molto bravi nel recuperare la palla e attaccare velocemente. Arrivano in porta con due-tre passaggi, dobbiamo essere bravi tecnicamente “.

Problemi per Paulo Dybala, anche se dovrebbero essere rientrati: “Ieri Paulo aveva qualche linea di febbre ma oggi sta meglio”.

Foto: Twitter Juventus