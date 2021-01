Pirlo: ” Dopo la Fiorentina abbiamo fatto una riunione produttiva. Ho ritrovato la squadra carica”

Andrea Pirlo analizza la sfida di domani sera contro l’Udinese nella conferenza stampa alla vigilia. L’allenatore bianconero ha presentato così la sfida ai microfoni di Juventus TV.

Come ho ritrovato la squadra?: “Ci siamo ritrovati bene dopo qualche giorno di vacanza, ho ritrovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l’ultima brutta prestazione. Abbiamo recuperato anche quasi tutti i giocatori quindi ripartiamo per fare un buon inizio di campionato”

Alla ripresa degli allenamenti cosa ci siamo detti?: “Abbiamo parlato soprattutto della partita fatta contro la Fiorentina che è stata completamente sbagliata a partire dall’atteggiamento a tutto. Non potevamo finire in quel modo il campionato nel 2020, c’è stata una bella riunione dove abbiamo parlato e discusso anche degli obiettivi futuri. È stata produttiva”.

Che partita mi aspetto?: “È una partita difficile, l’Udinese sta attraversando un buon momento. È una squadra molto fisica e ben organizzata, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Quindi dovremo stare attenti a fare una gara accorta e fare le preventive sui loro due attaccanti e sulle mezzali che sono molto tecniche. Uno lo conosciamo, ha giocato anche qui con noi. Sarà una parta molto difficile, soprattutto fisicamente”.

Gennaio è un mese importante per la sua squadra?: “Sì è un mese con tante partite, molte competizioni tra cui la finale di Supercoppa e quindi dovremo affrontarle al meglio con tanti giocatori a disposizione. Ci sarà spazio per tutti perché giocare ogni tre giorni è difficile e toglie energie quindi dovremo essere pronti per giocare ogni partita”.

