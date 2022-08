Pirlo, derby italiano all’esordio sulla panchina del Faith Karagumruk

Il calcio turco regala, in occasione della prima giornata di Super Lig, un derby tutto italiano. Alle 18.15, infatti, è in programma il debutto in campionato di Andrea Pirlo da allenatore del Faith Karagumruk. La sua squadra affronterà l’Alanyaspor, guidata da un connazionale dell’ex tecnico della Juventus, l’italiano Francesco Farioli, classe ’89 e predecessore di Pirlo sulla panchina della formazione di Istanbul.

Foto: Twitter Faith Karagumruk