Pirlo: “De Ligt? Assenza importante ma siamo coperti. Chiellini sta bene ed è pronto. Morata è a disposizione per domani”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida che attende i bianconeri domani sera a San Siro contro l’Inter, Andrea Pirlo si è soffermato anche sulla condizione dei giocatore , in particolar modo sulla situazione infortunati e covid: “Stiamo ancora aspettando i tamponi come tutti i giorni mentre gli infortunati si sono aggregati alla squadra e valuteremo domani chi sarà al top per poter scendere dall’inizio”

Su Chiellini: “Chiellini sta bene e dopo la partita di mercoledì fortunatamente non ha avuto alcun problema. Lui è pronto e carico per giocare questa partita. Siamo contenti di averlo a pieno servizio e per noi è un valore aggiunto”.

Su McKennie: “Sì ha recuperato e oggi si è allenato con noi. Non è al 100% perché il fastidio può tornare, però averlo a disposizione è già una bella cosa. Vedremo se farlo partire dall’inizio”.

Su De Ligt: “De Ligt è importante ma ricordiamoci che abbiamo anche altri campioni dietro. Metteremo in campo giocatori di spessore che sono a questi livelli da tantissimi anni. Questa è sicuramente un’assenza di cui avremmo fatto a meno ma ci sentiamo ancora più forti con il rientro di Chiellini e con Bonucci”.

Su Morata: “Sta bene, avremmo fatto a meno di fargli fare 120 minuti con Genoa. Però sta bene, ha recuperato bene ed è a disposizione per giocare domani”.

Foto: Twitter Juventus