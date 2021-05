Pirlo, dalla Supercoppa alla Coppa Italia: secondo trofeo da allenatore

Questa sera al Mapei Stadium Atalanta e Juventus si sono contese la finale di Coppa Italia 2020-21, gara importante che segnava anche il ritorno del pubblico negli stadi nel nostro Paese.

A spuntarla sono stati i bianconeri per 2-1, serata super di Kulusevski (gol e assist) e firma decisiva di Chiesa, primo tempo di grande spinta dell’Atalanta, poi calata vertiginosamente nella ripresa.

Secondo trofeo da allenatore per Pirlo, che dopo la Supercoppa Italiana alzata ai danni del Napoli, può festeggiare anche stasera, in attesa della 38a giornata di campionato nella quale si deciderà la sorte dei bianconeri in Europa.

Foto: Twitter Juventus