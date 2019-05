Pirlo: “Conte è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Su Sarri e De Jong…”

“Conte? E’ il miglior allenatore che abbia mai avuto in carriera”. Queste le parole dell’ex centrocampista della Nazionale italiana, Andrea Pirlo, pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano inglese Daily Mail. “Per quanto riguarda Sarri, non è facile per lui”, ha aggiunto, “Ha bisogno di tempo per adattare i giocatori al nuovo sistema. A parer mio è un ottimo allenatore. I tifosi devono stare tranquilli. De Jong? Al momento è il migliore. Ha personalità, tecnica, tutto ciò che serve per giocare nella sua posizione. E’ un ottimo giocatore”.

Foto: twitter personale Pirlo