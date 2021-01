Pirlo: “Conte mi ha fatto venir voglia di allenare. Non firmo per il pari, nessuna paura”

Andrea Pirlo ha presentato la sfida tra Inter e Juventus valida come posticipo del 18° turno di Serie A. Queste le parole del tecnico bianconero.

Sulla partita: “Mi aspetto inizialmente un’Inter aggressiva che vorrà dare ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo avere paura di andare a fare la gara anche in un match così importante dando l’impronta di quanto abbiamo fatto e abbiamo preparato. Sarà una partita tattica ma dobbiamo anche essere liberi di testa”.

Se un pareggio possa essere un buon risultato per la sua squadra: “No, non si parte mai per giocare per un pari. Andremo a San Siro per vincere, è una partita importante ma non fondamentale per lo scudetto. Ce la giocheremo a viso aperto con le nostre carte con una squadra che è forte. L’Inter ha una grande squadra lo ha dimostrato con l’arrivo di Conte sin dallo scorso anno. Non dovremo avere paura”.

Su Conte, suo ex allenatore e adesso sulla panchina rivale: “Lui è stato il primo che mi ha fatto pensare di studiare da allenatore. Gli sono grato perché mi ha insegnato tanto da giocatore e da lì ho pensato a un futuro da allenatore. Lo ringrazio però adesso siamo su due panchine diverse e domani saremo avversari. Lui sta facendo una carriera di altissimo livello e ha un grande spessore umano ma domani saremo avversari”.

