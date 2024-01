Pirlo: “Commessi tanti errori, il Parma è la più forte in Serie B”

Il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo della Samp in vista della sfida contro il Parma capolista: “Nelle ultime tre partite non siamo riusciti a vincere. Di positivo c’è sempre stato l’atteggiamento.Sappiamo che abbiamo una partita importante, la prima del nuovo anno e sappiamo che dobbiamo fare bella figura”. Sugli errori dei singoli, fatali nelle ultime uscite: “Quando arrivi in area è scontato che non devi mettere la gamba e devi stare attento. In quei momenti non so cosa succeda nella testa del giocatore. Non deve succedere ma purtroppo è capitato spesso. Abbiamo parlato anche di questo. Domani rientra Gonzalez che ha scontato la squalifica e credo che dalla prossima possa ritornare anche Kasami”. Infine, un commento sul Parma capolista: “Una squadra con grandissima qualità e individualità, dovremo essere molto attenti e bravi nelle loro ripartenze. Dovremo far bene la fase delle preventive soprattutto quando avremo noi il possesso perché è lì che il Parma ti può far male. Lo ripeto, dobbiamo cercare di evitare gli errori che abbiamo commesso finora.

Foto: Instagram Sampdoria