Pirlo: “Ci sono ancora scorie dell’anno scorso. Se non cambiamo atteggiamento diventa dura”

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky dopo la sconfitta interna con il Cittadella.

Queste le sue parole: “Facciamo fatica soprattutto in casa, ci sono ancora scorie dell’anno passato e alla prima difficoltà abbiamo paura e sale la pressione. Non riusciamo così a mantenere la lucidità che serve, eravamo anche andati in vantaggio ma ci siamo fatti riprendere. La squadra è nuova e giovane, dovrebbe avere un altro spirito: non basta quanto stiamo facendo adesso, serve di più”.

Cosa incide? “La pressione, giocare in questo stadio con questa maglia non è facile. Dobbiamo dargli fiducia e far capire loro che dalle difficoltà si esce tutti insieme senza abbassare la testa. Abbiamo tempo per lavorare, ma corre veloce e quindi dobbiamo riprenderci alla svelta”.

Sull’esperienza: “Cerchiamo di dare ai ragazzi gli strumenti per farli crescere e fargli capire che la Serie B è un campionato duro, in cui tutti vanno a mille all’ora e non ti danno tempo di pensare. Il gioco è veloce, bisogna mettere la stessa intensità o fatichiamo a vincere le partite. Cambiamo atteggiamento e voltiamo pagina o diventa dura, soprattutto quando giochiamo in casa con certe aspettative. Il tifo merita partite migliori e qualche vittoria”.

