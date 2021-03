Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato così degli assenti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento: “Speriamo tutti di riavere Dybala, avrà una settimana o due per rimettersi con la squadra. Spero di poter contare su di lui dopo la sosta. Buffon ha recuperato, vedremo se domani giocherà. Ramsey, Demiral e Alex Sandro domani non ci saranno”.

Foto: sito ufficiale Juventus