Pirlo: “Bisogna stare attenti alla transizione del Parma. Sbagliare pochi palloni in uscita”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV alla vigilia della gara di domani che vedrà i bianconeri sfidare il Parma al Tardini (ore 20.45).

Queste le sue parole: “Affronteremo il Parma, una squadra che sta facendo bene. Da quando hanno cambiato modulo stanno facendo risultati positivi e importanti come a Genova e a Milano, sia contro l’Inter che contro il Milan. È una squadra che si sta riprendendo, ha un allenatore nuovo quindi bisogna stare attenti anche perché si gioca dopo tre giorni e ci sarà soprattutto necessità di riprendere un po’ di forze sia fisiche che mentali. Mi aspetto una partita classica dove cercheranno di difendersi e ripartire, hanno giocatori molto veloci nelle transizioni come Gervinho e Karamoh che negli spazi sono devastanti e bisogna prestare attenzione. Bisogna stare molto attenti a fare le preventive quando si è in possesso di palla e quindi sviluppare bene il gioco”.

Su Liverani: “Lo conosco bene da giocatore, era un grandissimo tecnicamente parlando e di testa perché pensava prima di ricevere la palla. Da allenatore sta mettendo in campo più o meno le stesse idee. Ha fatto bene a Lecce e lo sta dimostrando anche adesso in una società nuova. Ha bisogna di tempo anche lui”.

Sul pareggio con l’Atalanta: “C’è ancora un pò di rabbia perché abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra e c’è il rammarico per non aver concretizzato le molte occasioni create e portare a casa i tre punti. Stiamo bene fisicamente e l’abbiamo dimostrato anche l’altra sera nella gara con l’Atalanta. Abbiamo giocato più o meno allo stesso livello e anzi, a volte siamo stati anche superiori fisicamente. Su questo aspetto non mi preoccupo però quando giochi ogni tre giorni devi recuperare alla svelta”.

Sui movimenti dei centrocampisti: “Sì adesso i ragazzi si stanno inserendo tra le linee di più, è un movimento che abbiamo provato molto. Mi sta sorprendo McKennie che è molto bravo in queste situazioni, vedi con il Barcellona. Hanno più caratteristiche di andare nello spazio quando magari i nostri attaccanti vengono fuori dalla marcatura e allora bisogna riempire gli spazi dietro a loro. Lo stiamo facendo bene soprattutto con i nostri interni”.

Foto: Twitter Juventus