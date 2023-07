Pirlo: “Bis del Napoli? Può accadere. La Juve è in costruzione, il Milan è un’incognita”

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla prossima stagione in Serie A.

Queste le sue parole: “Il Napoli ha fatto una cosa straordinaria, ma avevo visto Spalletti in Turchia, nella pausa del campionato, ed erano già proiettati per arrivare sino in fondo. Il bis scudetto? Bisogna vedere cosa faranno le rivali. Per la nuova Juve servirà tempo, nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità e alla fine credo che mancherà Maldini. Non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini. Da capire anche l’Inter dopo alcune cessioni fatte come ripartirà”.

Foto: Instagram Samp