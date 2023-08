Pirlo: “Amo lavorare sotto pressione. Difficile preparare una partita col mercato ancora aperto”

In vista del match tra Sampdoria e Venezia, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Per fortuna si gioca subito così abbiamo avuto poco tempo per pensare alla sconfitta, anche se abbiamo avuto poco tempo per preparare la prossima partita. Deve essere una partita importante contro una squadra che punta a tornare in massima serie, quindi dovremo affrontarla nel migliore dei modi. E’ una squadra molto forte, molto verticale con giocatori di esperienza. Sapevamo che la Serie B sarebbe stato un campionato difficile, aggressivo con squadre strutturate fisicamente per giocare questo tipo di calcio. E’ diverso rispetto alla Serie A, ma dobbiamo giocare con la stessa intensità degli altri. La cosa più brutta è stata non poter dare una gioia ai tifosi. Non dobbiamo abbatterci perché siamo solo all’inizio e speriamo di avere il loro supporto. Quando lavori in squadre così blasonate è normale avere pressione, ma amo avere questa pressione, altrimenti non ci sarebbero stimoli per poter lavorare. Abbiamo giocatori giovani che possono sbagliare, devono sbagliare per crescere. Non è semplice giocare un campionato con il mercato ancora aperto, prepari la partita in un modo e poi perdi quei giocatori con i quali avevi provato in settimana e ne arrivano dei nuovi che non conoscono i meccanismi“.

Foto: Instagram Sampdoria