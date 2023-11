Pirlo: “Adesso siamo una squadra, non freniamo l’entusiasmo. Espulsione? Non ho alzato la voce, non c’era motivo”

Dopo il successo nel derby ligure con lo Spezia per 2-1 (doppietta di Depaoli), Andrea Pirlo incassa la terza vittoria consecutiva e guarda avanti: “Adesso siamo squadra – ha spiegato il tecnico blucerchiato -. Abbiamo affrontato un avversario forte, di qualità, ma abbiamo costruito tante occasioni e avremmo potuto chiudere in vantaggio il primo tempo. Devo fare i complimenti ai calciatori, col passare dei minuti siamo stati capaci di alzare il baricentro, di creare occasioni senza concedere praticamente nulla allo Spezia. Espulsione? Non ho alzato la voce, non c’era motivo. Quel che conta però è la vittoria”.

Sugli obiettivi: “Non bisogna frenare l’entusiasmo, sono sentimenti positivi che ti aiutano a fare di più. Chiaramente dobbiamo restare con i piedi per terra, una volta arrivati alla prossima sosta decideremo se alimentare le nostre ambizioni o rischiare una seconda parte di stagione anonima – ha proseguito Pirlo -. Può sembrare una frase fatta, ma è fondamentale ragionare partita dopo partita“.

Infine, sulle voci dell’esonero: “Conosco bene il calcio, ma la società mi ha dato le risposte che volevo. E’ chiaro che i risultati non arrivavano e sono la chiave per andare avanti”.

Foto: Instagram Sampdoria