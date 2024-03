Pirlo: “Abbiamo alzato l’asticella. Ora dobbiamo avere la voglia di fare qualcosa in più”

La Sampdoria sfiderà lunedì la Ternana, nel match valido per il 31° turno del campionato cadetto. Il tecnico dei blucerchiati Andrea Pirlo h presentato con le seguenti parole, rilasciate oggi in conferenza stampa, la gara d giocare in casa contro le Fere:

“Abbiamo alzato l’asticella fin dove volevamo, adesso tocca restare lì e avere la voglia di fare qualcosa di più. Fin dall’inizio sapevamo che questa sosta sarebbe stata il crocevia per capire a che punto eravamo e siamo al punto in cui cercavamo di arrivare da tanto tempo. Ora inizia un mini torneo dove ci saranno tanti scontri diretti e l’importante sarà restare agganciati al treno play-off. La Ternana è una squadra abbastanza aggressiva, che cerca di pressare, per questo dovremo stare attenti in fase di possesso, non dobbiamo sbagliare le giocate per non esporci al contropiede. Pedrola? Si è allenato bene con la squadra e se non ci saranno problemi domani sarà convocabile. Piccini non si è ancora allenato col gruppo e non credo possa essere della gara così come Esposito, mentre Murro e Verre sono a disposizione. Borini? Sta bene, ha avuto questi giorni per poter migliorare la condizione, per prendere confidenza con alcuni movimenti che aveva paura ad affrontare dopo l’intervento, è a disposizione, non so se dall’inizio o a partita in corso, è un giocatore importante per noi, sia in campo che all’interno dello spogliatoio. Le parole del presidente Manfredi? Ringrazio il presidente, ci sentiamo tutti i giorni quindi non c’era bisogno che dicesse pubblicamente certe cose. Da inizio anno ci sono state tante cose da sistemare, ma se siamo qui è perché crediamo nel progetto e siamo contenti di portare avanti questa squadra di giovani di prospettiva. I tifosi ci hanno sempre aiutato anche nei momenti più difficili e questo loro entusiasmo naturalmente ci contagia, è inevitabile che quando arrivano i risultati diventa tutto più bello, la gente ha più voglia di vedere la squadra, arrivare oltre le prestazioni che abbiamo fatto a inizio stagione. Se possiamo regalargli un grande sogno è un valore aggiunto per loro ma lo sarebbe anche per noi”.

Foto: Instagram Sampdoria