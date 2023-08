Pirlo: “Giocheremo con l’idea di comandare su ogni campo”

Nel corso della conferenza stampa, in vista dello scontro con la Ternana di mister Lucarelli, il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Inizia il campionato, ne abbiamo già avuto un assaggio lunedì (quando la Sampdoria ha battuto il Südtirol nei trentaduesimi di Coppa Italia, ndr), affronteremo squadre di categoria e sarà un campionato difficile con un livello molto alto.

Conosco Lucarelli, abbiamo giocato assieme in nazionale. E’ un allenatore che ha fatto molto bene negli ultimi anni. Sarà una Ternana aggressiva, che avrà il supporto del pubblico, ma noi andiamo lì per vincere. Quest’anno non ci cambierà niente giocare in casa o fuori casa, dovremo avere sempre la mentalità di andare a comandare su tutti i campi, indipendentemente da quello che faranno gli altri.

Borini non ha nulla di grave, ma non vogliamo rischiarlo essendo all’inizio della stagione. Stankovic giocherà titolare, ha cominciato bene ed ha iniziato a capire cosa vogliamo soprattutto nella fase di impostazione”.

