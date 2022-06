Pires supporta Lewandowski: “Bisogna rispettare la sua decisione, è l’ultima possibilità per un altro grande contratto”

Robert Pires sta con Robert Lewandowski. L’iconico, fortissimo e duttile ex Arsenal ha parlato della questione riguardante il polacco ai microfoni di WP SportoweFakty: “Bisogna rispettare la decisione del giocatore. Se vuole davvero mollare perché pensa di aver ottenuto tutto nel suo club attuale, allora dovrebbe poterlo fare. Ora vuole vedere un campionato diverso, un ambiente diverso. Non sono sorpreso perché in realtà è l’ultima possibilità per un altro grande contratto. La Liga è un bel campionato per un giocatore così. Soprattutto perché in Spagna avrebbe ancora più libertà rispetto alla Bundesliga. La Liga è più tecnica, sembra perfetta per lui“.

Foto: Twitter Champions League