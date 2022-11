Pires: “La mia favorita è il Brasile, perchè la squadra è completa e piena di giocatori di classe in ogni posizione”

L’ex leggenda dell’Arsenal, in un’intervista concessa a Kicker, ha nominato le sue favorite per il Mondiale. Ecco le sue dichiarazioni: “La mia favorita è il Brasile perchè la squadra è completa e piena di giocatori di classe in ogni posizione. Molto quotata è anche l’Argentina, visto che Messi vorrà sfruttare quella che sarà l’ultima occasione per vincere un Mondiale. La Spagna può arrivare lontano perchè ha un gruppo che sta crescendo e due giovani fenomeni come Gavi e Pedri che vogliono dimostrare a tutto il mondo il proprio valore. Anche il Portogallo ha una squadra con un potenziale fantastico”.

Foto: Twitter personale