Piqué: “Yamal è sorprendente. Cubarsí? Può fare molto bene”

In una lunga ed interessante intervista rilasciata a Mundo Deportivo, l’ex difensore e capitano blaugrana Gerard Piqué, ha parlato dell’ottimo avvio del Barcellona e delle giovani stelle che si stanno prendendo la scena nella squadra di Hansi Flick.

Su Flick: “In questo momento sta andando molto bene, i nuovi come Dani Olmo stanno già offrendo buone prestazioni, così come i giovani, che già avevano fatto vedere molto nel pre-campionato. Hanno partecipato tanto e penso che abbiano lottato. Penso che ci sia una squadra con un livello abbastanza alto per lottare per i titoli”.

Su Cubarsí: “Penso che Cubarsí abbia già dimostrato l’anno scorso di poter giocare molte partite da titolare e di fare molto bene. È sorprendente la maturità con cui si approccia alle partite e ovviamente il talento di cui è dotato. Competere alla sua età in un club come il Barça, con il rischio di giocare da difensore. Sta dimostrando di poter giocare tanti anni difendendo la maglia del Barça. E poi, altri ragazzi che non erano così conosciuti e che si sono messi in luce anche in questo inizio, come è il caso di Marc Bernal, che è stato sfortunato a farsi male, poi c’è Pau Víctor. Nelle prime partite di campionato tre ragazzini di 17 anni hanno giocato da titolari per il Barça, qualcosa che prima era impensabile. Questo dimostra la capacità che La Masia ha di produrre giocatori con un talento incredibile, ora bisogna essere pazienti in modo che questi giocatori possano esibirsi nei prossimi anni”.

Yamal: “Penso che la cosa più sorprendente, come nel caso di Cubarsí, sia la maturità con cui scende in campo. Essendo un’ala, a cui normalmente piace l’uno contro uno, sa molto bene come scegliere ogni situazione. Se vede che è in difficoltà protegge la palla, se vede che può sfidare l’avversario, lo punta. Ha senso del gol ed è un giocatore di alto livello, con molto potenziale. Spero che nei prossimi anni diventi un giocatore importante nel Barcellona”.

L’infortunio di Bernal: “Mi dispiace molto per lui. I primi giorni saranno molto complicati, sarà vicino alle persone che ama, alla famiglia e agli amici, e dopo l’operazione vedrà che a poco a poco inizierà il processo di guarigione, si riprenderà bene, è molto giovane. Sono convinto che avrà voglia di tornare, ma la cosa più importante è che sia tranquillo e recuperi bene”.

