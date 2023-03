Piqué sul caso Negreira: “Metterei la mano sul fuoco che il Barça non ha comprato gli arbitri”

Durante l’intervista rilasciata a RAC1, l’ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué, ha parlato del caso Negreira che ormai da settimane sta tendendo banco in Spagna: “Metterei la mano sul fuoco che il Barcellona non ha comprato gli arbitri. Non sapevamo che il club pagasse quest’uomo e sarebbe anche molto facile farlo visto che basta stargli accanto e dargli una busta. I rapporti con gli arbitri li abbiamo tutti ed è un bene per tutti averceli, ma io non sapevo quale fosse il lavoro di quest’uomo. Ho comunque molta fiducia nel mio club e nelle persone che lo guidano, sono certo della loro innocenza”.

Foto: Instagram Piqué