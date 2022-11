Piqué si ritira, Laporta: “Fa parte della storia del Barça. Punto di riferimento per tutti i catalani”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha commentato alla tv ufficiale del club blaugrana la decisione di Gerard Piqué di ritirarsi immediatamente: “Ne avevamo parlato nei mesi scorsi, ultimamente con maggiore intensità. Avevamo fatto delle riflessioni congiunte ma, trattandosi di Gerard, abbiamo deciso di lasciare a lui la decisione finale. Sarà sempre un riferimento per i tifosi del Barcellona e quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti. Hai girato un video molto emozionante; vedere il suo sentimento, come lo trasmetterà ai suoi figli, è emozionante. Piqué, a parte i successi che ha ottenuto, fa parte della storia del Barça. Sarà sempre un riferimento per tutti i catalani“.

Poi ha proseguito parlando della buonuscita e del tributo nei confronti del difensore catalano: “Ovviamente ci sono partite importanti ma faremo quello che vuole Piqué. Ha molta personalità e siamo a sua disposizione per rendere questo processo di ritiro il più barcellonista possibile, perché Gerard ha dimostrato di amare questo club. L’accordo per la risoluzione è ancora in via di definizione, ma devo dire che c’è una grande volontà di aiutare il club. Gerard conosce la situazione per quanto riguarda il fair play finanziario de LaLiga e vuole aiutarlo”

Foto: Instagram Barcellona