Piqué: “Ritorno di Messi al Barcellona? Non bisogna forzare nulla, deve essere naturale”

L’ex difensore spagnolo Gerard Piqué del Barcellona ha parlato dell’ipotesi ritorno in blaugrana per Lionel Messi. Il fuoriclasse di Rosario è in scadenza di contratto con i francesi del PSG e, ad oggi, la permanenza in Francia è sempre più lontana. I tifosi catalani sognano il ritorno della Pulce, alimentato anche dalle parole del vicepresidente dello stesso club spagnolo. Di seguito alcune parole di Piqué: “Conosco Rafa Yuste. È una persona meravigliosa che ti dirà sempre quello che vuoi sentire. Ritorno Messi? Forzare la situazione può essere controproducente. Le cose devono muoversi naturalmente. Se si deve fare, si farà. Quando c’è voglia da entrambe le parti, un’operazione nel calcio può sempre riuscire”.

Foto: Instagram FIFA World Cup