Piqué: “Preferirei morire piuttosto che dover giocare con la maglia del Real Madrid”

Gerard Piqué, attraverso un’intervista a El Hormiguero, ha parlato dell’addio di Messi al Barcellona: “È stata una giornata molto dura, abbiamo condiviso lo spogliatoio per 16 anni. È quasi come un fratello. È stato difficile a livello personale. Quest’anno le cose non sono iniziate bene per noi, perché il più forte giocatore della storia ci ha lasciato. Ha vinto il Pallone d’Oro e ha dimostrato ancora una volta di esserlo”. Sul Real Madrid: “Preferirei morire piuttosto che dover giocare per loro”. FOTO: Twitter Barcellona