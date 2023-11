Pique: “Non c’è nessuno migliore di Xavi per rialzare il Barcellona”

Gerard Piqué, intervistato su ‘El Món a RAC1’ per parlare dell’espansione internazionale della Kings League, ha analizzato il momento attuale dell’FC Barcelona, ​​club che ha lasciato un anno fa. “Non c’è nessuno migliore di Xavi per dargli una svolta e giocare di nuovo bene”, ha detto dopo le critiche dopo la sconfitta per 1-0 ad Amburgo contro lo Shakhtar Donetsk.