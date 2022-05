Pique: “Mourinho instillava odio tra calciatori di Real e Barça. In Nazionale Casillas non voleva salutarmi”

Intervistato da Skybet, Gerard Pique, difensore del Barcellona, ha parlato di Mourinho, affermando come il portoghese mettesse odio e dissapori tra i giocatori di Real Madrid e Barcellona.

Queste le sue parole: “Mourinho? Era abile, e forse lo è ancora, a mettere dissapori tra calciatori. In conferenza stampa pressava tutti i giorni e questo per Guardiola era troppo. Non aveva niente a che vedere con il calcio. All’epoca distruggeva anche i rapporti tra i giocatori; andava da un suo calciatore a dirgli ‘Qualcuno ti odia’, e creava imbarazzi. Io ci so no passato a mie spese. Ero in Nazionale e stavo per salutare Casillas, ma lui non mi voleva parlarmi. Cercai di capire cosa avesse, solo dopo mi fu detto che Mourinho aveva detto cose sul suo conto, che avrei detto io. Abbiamo dovuto fare degli incontri tra giocatori di Barcellona e Madrid per ristabilire i rapporti, tornare ad essere uno spogliatoio unito e vincere in Nazionale”.

Foto: Twitter Barcellona